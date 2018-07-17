Міненерго ініціює збільшення норми споживання газу в будинках без лічильників

Новини Енергетика 17.07.2018 - 12:37
Фото: Міністерство енергетики та вугільної промисловості (з відкритих джерел)
Фото: Міністерство енергетики та вугільної промисловості (з відкритих джерел)

Збільшаться витрати на газ для споживачів без лічильників

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціює збільшення норм споживання газу для споживачів без лічильників. Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів України, опублікованому на сайті Міненерго.

В Міненерго зазначають, що діяли раніше норми споживання газу були заниженими, в результаті чого щорічно населення безоплатно споживало 383 млн куб. м газу.

Як випливає з проекту постанови уряду, пропонується встановити у квітні-вересні при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норму 5,8 куб. м на одну людину в місяць і в жовтні-березні - 8,8 куб. м на одну людину в місяць.

Також зазначається, що при наявності газової плити та відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача в квітні-вересні буде встановлено норму 8,3 куб. м на одну людину в місяць і в жовтні-березні - 13,7 куб. м на одну людину в місяць.

Разом з тим, при наявності газової плити і водонагрівача в квітні-вересні пропонується встановити норму 20 куб. м на одну людину в місяць і в жовтні-березні - 25 куб. м на одну людину в місяць.

Також Кабмін пропонує встановити в період відсутності централізованого гарячого водопостачання населення норму споживання природного газу на плиту газову: на квітень вересень - 9,3 куб. м на людину в місяць і на жовтень-березень - 14,2 куб. м на людину в місяць.

Згідно з пояснювальною запискою, станом на 1 червня 2018 року в житловому фонді України: 9,83 млн, або 75,1% квартир (домогосподарств), оснащені лічильниками газу; 3,3 млн, або 24,9% квартир (домогосподарств), не оснащені лічильниками газу.

Нагадаємо, раніше, в лютому 2018 року, Кабінет міністрів України підвищив норму споживання природного газу для домогосподарств без лічильників до 4,4 куб. м.

Також повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) перевірить можливі зловживання з боку облгазів у процесі встановлення лічильників природного газу з дистанційною передачею даних.

У свою чергу в Кабміні назвали області-лідери та аутсайдери щодо встановлення будинкових лічильників тепла.

Як повідомлялося, найкращі показники оснащеності в Черкаській області - 97,6%, Хмельницькій - 93%, місті Київ - 97%, Вінницькій - 95%, а також області, які дійшли до показника 90%: Дніпропетровська, Харківська, Херсонська. Найнижчі показники оснащеності Луганська - 25%, а також невисокий відсоток в Донецькій. Але, хочу підкреслити, що ці області знаходяться під постійним тиском російської агресії. Також не найкраща ситуація в Тернопільській, всього - 15,5%.

 

Від початку року "Львівгаз" безкоштовно повірив майже 12 тис. лічильників газу Перемовини з МВФ щодо ціни на газ Україна веде вже рік, - Гройсман
Теги:  Минэнерго,  газ,  счетчики,  потребление газа,  Ціна на газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС