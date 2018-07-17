Міненерго ініціює збільшення норми споживання газу в будинках без лічильників

Збільшаться витрати на газ для споживачів без лічильників

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціює збільшення норм споживання газу для споживачів без лічильників. Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів України, опублікованому на сайті Міненерго.

В Міненерго зазначають, що діяли раніше норми споживання газу були заниженими, в результаті чого щорічно населення безоплатно споживало 383 млн куб. м газу.

Як випливає з проекту постанови уряду, пропонується встановити у квітні-вересні при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норму 5,8 куб. м на одну людину в місяць і в жовтні-березні - 8,8 куб. м на одну людину в місяць.

Також зазначається, що при наявності газової плити та відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача в квітні-вересні буде встановлено норму 8,3 куб. м на одну людину в місяць і в жовтні-березні - 13,7 куб. м на одну людину в місяць.

Разом з тим, при наявності газової плити і водонагрівача в квітні-вересні пропонується встановити норму 20 куб. м на одну людину в місяць і в жовтні-березні - 25 куб. м на одну людину в місяць.

Також Кабмін пропонує встановити в період відсутності централізованого гарячого водопостачання населення норму споживання природного газу на плиту газову: на квітень вересень - 9,3 куб. м на людину в місяць і на жовтень-березень - 14,2 куб. м на людину в місяць.

Згідно з пояснювальною запискою, станом на 1 червня 2018 року в житловому фонді України: 9,83 млн, або 75,1% квартир (домогосподарств), оснащені лічильниками газу; 3,3 млн, або 24,9% квартир (домогосподарств), не оснащені лічильниками газу.

Нагадаємо, раніше, в лютому 2018 року, Кабінет міністрів України підвищив норму споживання природного газу для домогосподарств без лічильників до 4,4 куб. м.

Також повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) перевірить можливі зловживання з боку облгазів у процесі встановлення лічильників природного газу з дистанційною передачею даних.

У свою чергу в Кабміні назвали області-лідери та аутсайдери щодо встановлення будинкових лічильників тепла.

Як повідомлялося, найкращі показники оснащеності в Черкаській області - 97,6%, Хмельницькій - 93%, місті Київ - 97%, Вінницькій - 95%, а також області, які дійшли до показника 90%: Дніпропетровська, Харківська, Херсонська. Найнижчі показники оснащеності Луганська - 25%, а також невисокий відсоток в Донецькій. Але, хочу підкреслити, що ці області знаходяться під постійним тиском російської агресії. Також не найкраща ситуація в Тернопільській, всього - 15,5%.