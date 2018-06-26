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В Кабмине назвали области-лидеры и аутсайдеры по установлению домовых счетчиков тепла

НовостиЭкономика    26.06.2018 - 20:03
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

В Украине на сегодня показатель оснащенности тепловыми счетчиками - 80,3%

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко назвал области-лидеры и аутсайдеры по установлению домовых счетчиков тепла. Об этом говорится на сайте відомства.

Так, с принятием закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", вопрос установления домовых счетчиков тепла есть на первом плане. По данным ведомства, на сегодня показатель оснащенности тепловыми счетчиками - 80,3%. Кроме того, за последние два года уровень оснащения увеличился на 20%.

"Наилучшие показатели оснащенности в Черкасской области - 97,6%, Хмельницкой - 93%, городе Киев - 97%, Винницкой - 95%, а также области, которые дошли до показателя 90%: Днепропетровская, Харьковская, Херсонская. Самые низкие показатели оснащенности Луганская - 25%, а также невысокий процент в Донецкой. Но, хочу подчеркнуть, что эти области находятся под постоянным давлением российской агрессии. Также не лучшая ситуация в Тернопольской, всего - 15,5%", - отметил Зубко.

Напомним, 6 июня Кабинет министров Украины разрешил совладельцам домов самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, утвердив механизм информирования владельцев. 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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