В Кабмине назвали области-лидеры и аутсайдеры по установлению домовых счетчиков тепла

В Украине на сегодня показатель оснащенности тепловыми счетчиками - 80,3%

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко назвал области-лидеры и аутсайдеры по установлению домовых счетчиков тепла. Об этом говорится на сайте відомства.

Так, с принятием закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", вопрос установления домовых счетчиков тепла есть на первом плане. По данным ведомства, на сегодня показатель оснащенности тепловыми счетчиками - 80,3%. Кроме того, за последние два года уровень оснащения увеличился на 20%.

"Наилучшие показатели оснащенности в Черкасской области - 97,6%, Хмельницкой - 93%, городе Киев - 97%, Винницкой - 95%, а также области, которые дошли до показателя 90%: Днепропетровская, Харьковская, Херсонская. Самые низкие показатели оснащенности Луганская - 25%, а также невысокий процент в Донецкой. Но, хочу подчеркнуть, что эти области находятся под постоянным давлением российской агрессии. Также не лучшая ситуация в Тернопольской, всего - 15,5%", - отметил Зубко.

Напомним, 6 июня Кабинет министров Украины разрешил совладельцам домов самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, утвердив механизм информирования владельцев.