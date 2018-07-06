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Интервью

АМКУ проверит возможные нарушения при смене счетчиков газа для юрлиц

НовостиЭнергетика    06.07.2018 - 14:59
Фото: иллюстративное фото (facebook.com mena.ones)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com mena.ones)

В комитет постоянно поступают жалобы на высокую стоимость приборов учета

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит возможные злоупотребления со стороны облгазов в процессе установки счетчиков природного газа с дистанционной передачей данных. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как сообщается, по требованию облгазов малый и средний бизнес, а также бюджетные учреждения должны установить новые счетчики учета природного газа, которые позволят вести автоматический учет потребления газа. Такое требование предусмотрено в Кодексе газораспределительных систем. Автоматизированный учет нужен для внедрения суточной балансировки газа и дальнейшей либерализации рынка природного газа в Украине.

Однако комитет получил множество жалоб от предпринимателей на действия облгазов при установке новых счетчиков. Также предприниматели жалуются на дороговизну новых счетчиков.

В связи с чем, АМКУ начал исследование на рынке распределения природного газа. Территориальным отделениям комитета поручено проверить:

- требуют ли облгазы покупать новые счетчики у конкретного поставщика и / или производителя с четко определенными техническими параметрами;

- навязывают ли облгазы определенный круг подрядчиков по установке счетчиков;

- есть ли компании, Которые проектируют и устанавливают системы дистанционной передачи данных на счетчик, какая стоимость таких услуг;

- какие есть производители счетчиков с дистанционной передачей данных в регионах, провести мониторинг цен на счетчики и услуги по их установке (монтаж средств дистанционной передачи данных, настройка каналов связи и передачи данных и проверка достоверности переданных (считанных) данных.

Если обнаружатся нарушения законодательства в конкуренции, комитет пообещал принять меры.

Напомним, в "Нафтогазе" назвали недостатки обновленного Кодекса газотранспортной системы.

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Теги публикации: газ, счетчик, Антимонопольный комитет Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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