Міненерго дало прогноз щодо відключень світла: чи чекати повернення графіків

Відключення світла в Україні

Росіяни цієї весни завдали значних пошкоджень українській енергетиці, зруйнувавши великі ТЕЦ та ТЕС та вивівши з ладу Дніпровську ГЕС. Як наслідок - в Україну повернулися графіки відключення світла.

Сильна спека у липні, яка наклалась на ремонтні роботи на українських АЕС, погіршила ситуацію в енергосистемі, тому "Укренерго" доводилося вводити жорсткі графіки. Електропостачання вимикали по декілька черг відразу, тому відключення були тривалими.

Наприкінці липня з ремонту вивели один з атомних енергоблоків, що покращило ситуацію в енергетиці. І фактично з початку серпня світло в Україні не вимикали, лише цього тижня одного разу "Укренерго" давало вказівку запровадити відключення для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на експертів з енергетики розповідало, чи будуть відключення світла у холодні місяці.

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