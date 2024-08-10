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Минэнерго дало прогноз по отключениям света: ждать ли возвращения графиков

Фото: вернутся ли графики отключения света (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Возвращение жестких графиков отключения света в Украине пока не прогнозируется, даже если будет жарко так, как в июле. Но на это могу повлиять потенциальные российские обстрелы энергетики.

Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Гринчук, ситуация в энергосистеме Украины значительно стабилизировалась, в частности, благодаря завершению плановых ремонтов на атомных электростанциях. Поэтому, например, в эти выходные отключения света не прогнозируют.

"Планируем добавить в энергосистему дополнительные мощности. Даже, если вернется жара, надеемся, таких отключений, как в июле, у нас не будет. Но надо помнить, что ситуация может измениться в любой момент из-за потенциальных атак врага на энергосистему", - добавила заместитель министра энергетики.

Отключение света в Украине

Россияне этой весной нанесли значительные повреждения украинской энергетике, разрушив крупные ТЭЦ и ТЭС и выведя из строя Днепровскую ГЭС. Как следствие - в Украину вернулись графики отключения света.

Сильная жара в июле, наложившаяся на ремонтные работы на украинских АЭС, усугубила ситуацию в энергосистеме, поэтому "Укрэнерго" приходилось вводить жесткие графики. Электроснабжение выключали по несколько очередей сразу, поэтому отключения были длительными.

В конце июля по ремонту вывели один из атомных энергоблоков, что улучшило ситуацию в энергетике. И фактически с начала августа свет в Украине не выключался, только на этой неделе однажды "Укрэнерго" давало указание ввести отключение для промышленности и бизнеса.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на экспертов по энергетике рассказывало, будут ли отключения света в холодные месяцы.

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МинэнергоОтключения светаГрафик отключения света