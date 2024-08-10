Минэнерго дало прогноз по отключениям света: ждать ли возвращения графиков

Отключение света в Украине

Россияне этой весной нанесли значительные повреждения украинской энергетике, разрушив крупные ТЭЦ и ТЭС и выведя из строя Днепровскую ГЭС. Как следствие - в Украину вернулись графики отключения света.

Сильная жара в июле, наложившаяся на ремонтные работы на украинских АЭС, усугубила ситуацию в энергосистеме, поэтому "Укрэнерго" приходилось вводить жесткие графики. Электроснабжение выключали по несколько очередей сразу, поэтому отключения были длительными.

В конце июля по ремонту вывели один из атомных энергоблоков, что улучшило ситуацию в энергетике. И фактически с начала августа свет в Украине не выключался, только на этой неделе однажды "Укрэнерго" давало указание ввести отключение для промышленности и бизнеса.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на экспертов по энергетике рассказывало, будут ли отключения света в холодные месяцы.

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