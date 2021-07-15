Минэнерго будет контролировать закачку газа в хранилища перед отопительным сезоном

Министерство энергетики Украины будет постоянной площадкой для контроля за своевременным выполнением плана накопления природного газа для прохождения отопительного периода 2021/22. Об этом шла речь во время совещания по вопросам накопления газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
По данным пресс-службы, в совещании приняли участие глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, представители НКРЭКУ, компаний-поставщиков газа.
"Во время совещания обсудили подготовку газового сектора к осенне-зимнему периоду и состояние накопления газа, в объемах, необходимых для устойчивого прохождения ОЗП, а также меры для обеспечения непрерывной поставки природного газа бытовым потребителям", - говорится в сообщении.
Планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону определено, что до 15 октября 2021 года должно быть накоплено не менее 17 млрд куб. метров природного газа, чтобы обеспечить потребности бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, напомнили в Минэнерго.
Как сообщало РБК-Украина, запасы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 29 июня составляли 16 млрд куб. м. Это на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.
Напомним, Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнего периоду 2021/22 года и его прохождению.
Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.