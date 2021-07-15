UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минэнерго будет контролировать закачку газа в хранилища перед отопительным сезоном

Автор: Александр Белоус

Министерство энергетики Украины будет постоянной площадкой для контроля за своевременным выполнением плана накопления природного газа для прохождения отопительного периода 2021/22. Об этом шла речь во время совещания по вопросам накопления газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, в совещании приняли участие глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, представители НКРЭКУ, компаний-поставщиков газа.

"Во время совещания обсудили подготовку газового сектора к осенне-зимнему периоду и состояние накопления газа, в объемах, необходимых для устойчивого прохождения ОЗП, а также меры для обеспечения непрерывной поставки природного газа бытовым потребителям", - говорится в сообщении.

Планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону определено, что до 15 октября 2021 года должно быть накоплено не менее 17 млрд куб. метров природного газа, чтобы обеспечить потребности бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, напомнили в Минэнерго.

Как сообщало РБК-Украина, запасы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 29 июня составляли 16 млрд куб. м. Это на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Напомним, Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнего периоду 2021/22 года и его прохождению.

Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПХГМинэнерго