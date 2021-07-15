Міненерго контролюватиме закачування газу у сховища перед опалювальним сезоном

Міністерство енергетики України буде постійним майданчиком для контролю за своєчасним виконанням плану накопичення природного газу для проходження опалювального періоду 2021/22. Про це йшлося під час наради щодо питань накопичення газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
За даними прес-служби, у нараді взяли участь голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, представники НКРЕКП, компаній-постачальників газу.
"Під час наради обговорили підготовку газового сектору до осінньо-зимового періоду та стан накопичення газу, в обсягах, необхідних для сталого проходження ОЗП, а також заходи для гарантування безперервного постачання природного газу побутовим споживачам", - йдеться в повідомленні.
Планом заходів щодо підготовки до опалювального сезону визначено, що до 15 жовтня 2021 року має бути накопичено не менш як 17 млрд куб. метрів природного газу, щоб забезпечити потреби побутових споживачів та підприємств теплопостачання, нагадали в Міненерго.
Як повідомляло РБК-Україна, запаси газу в підземних сховищах України станом на 29 червня складали 16 млрд куб. м. Це на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходження.
Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в газосховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів та підприємств теплопостачання, але не менш як 17 млрд куб. метрів.