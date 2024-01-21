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В Міненерго анонсували початок будівництва великих блоків для атомних станцій

Україна, Неділя 21 січня 2024 23:55
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В Міненерго анонсували початок будівництва великих блоків для атомних станцій Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Україна у співпраці зі США та іншими партнерами з Заходу планує почати будівництва великих блоків для атомних електростанцій вже в 2024 році.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Міністр зазначив, що Україна планує почати будівництво великих енергоблоків для атомних станцій у цьому році.

Очільник Міненерго розповів, що децентралізація та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії також є серед завдань відомства на поточний рік.

Галущенко додав, що досягати цього планують, зокрема завдяки встановленню газових турбін, а також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях.

Співпраця України з США в сфері енергетики

Нагадаємо, у вересні 2023 року наша держава отримала першу партію американського ядерного палива. А вже в грудні ядерні регулятори України та Сполучених Штатів Америки (США) підписали Меморандум про співробітництво у галузі ядерної та радіаційної безпеки.

"Енергоатом" та Holtec International планують побудувати в Україні завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляються у США.

19 січня стало відомо, що Україна ввела в експлуатацію перше у світі "сухе" Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

Крім того, співпраця з американською компанією ведеться у напрямку розгортання та будівництва в Україні малих модульних реакторів Holtec.

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Герман Галущенко Минэнерго
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