Україна ввела в експлуатацію перше у світі сухе сховище відпрацьованого ядерного палива

Україна ввела в експлуатацію перше у світі "сухе" Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) попри загрози воєнного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України .

У відомстві зазначили, що ЦСВЯП оснащене кількома запатентованими конструкціями американської компанії Holtec International, які "роблять об'єкт надзвичайно стійким до природних і техногенних загроз".

Протягом минулого року на майданчику сховища було розміщено 13 контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) із трьох українських атомних електростанцій. Як розповіли в міністерстві, це дозволило зекономити понад 150 мільйонів доларів на його транспортуванні і зберіганні.

"Отже, один рік роботи ЦСВЯП вже повністю покрив витрати на його зведення", - йдеться у заяві.

Також у Міненерго навели реліз американської компанії Holtec International від початку січня, де йшлося про "успішне введення в експлуатацію і транспортування" українськими енергетиками "відпрацьованого ядерного палива з діючих реакторів країни до першого у світі сухого ЦСВЯП".

Україна ввела в експлуатацію ЦСВЯП (фото: facebook.com/minenergoUkraine)

Що відомо про сховище

Об'єкт був спроектований у партнерстві з компанією Holtec International (США). Будівництво сховища завершили попри воєнний стан в Україні та усі ризики через широкомасштабну військову агресію РФ.

Минулого року НАЕК "Енергоатом" розпочав повноцінно транспортувати відпрацьоване ядерне паливо з вітчизняних АЕС до ЦСВЯП.

Запуск такого сховища, зокрема, дозволив Україні позбутися залежності від Росії. Також його робота має вирішальне значення для подальшої експлуатації енергоблоків, зауважують в Міненерго.

Довідка. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) є автономною ядерною установкою, що призначена для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з діючих енергоблоків Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

Для зберігання ВЯП використовується технологія поверхневого "сухого" зберігання із застосуванням двобар'єрної системи ізоляції ВЯП від навколишнього середовища завдяки спеціальним інженерним системам контейнерного типу.

Американська корпорація Holtec International є провідним постачальником і власником технології "мокрих" та "сухих" систем зберігання ВЯП у Штатах. Раніше компанія запропонувала впровадити в Україні власну технологію "сухого" зберігання ядерних відходів, апробовану в США, Швейцарії й Іспанії.

Співпраця України з США в ядерній сфері

Нагадаємо, "Енергоатом" та Holtec International планують побудувати в Україні завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляються у США. Такі домовленості були досягнуто під час візиту глави Міненерго Германа Галущенка до Вашингтону в листопаді 2023 року.

Крім того, співпраця з американською компанією ведеться у напрямку розгортання та будівництва в Україні малих модульних реакторів Holtec.