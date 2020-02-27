Минэнерго анонсировало массовую высадку деревьев в марте

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Государственным агентством лесных ресурсов начинают новую всеукраинскую акцию "Восстанавливаем леса вместе", в рамках которой планируется высадить 10 миллионов деревьев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Отмечается, что в рамках акции, 21 марта, в Международный день лесов, будет высажено 5 миллионов деревьев, а на протяжении Недельного марафона посадки леса, 21-29 марта, в рамках акции будет высажено не менее 10 миллионов деревьев.

"Каждый желающий сможет непосредственно в лесу, прослушав краткий инструктаж от профессиональных лесоводов, высадить одно-двухлетние саженцы с помощью специального оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью акции, которая будет проведена одновременно во всех областях Украины, является восстановление лесов.

Напомним, в Ровенской области правоохранители задержали местных жителей, которые организовали незаконную вырубку дуба на территории ландшафтного заказника местного значения "Пуща Водица".

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США присоединятся к инициативе по высадке одного триллиона деревьев, которая была запущена на Всемирном экономическом форуме в Давосе.