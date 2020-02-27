ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минэнерго анонсировало массовую высадку деревьев в марте

Новости » Политика     27.02.2020 - 19:59
Минэнерго анонсировало массовую высадку деревьев в марте
Иллюстративное фото (kor-rada.gov.ua)

Целью акции является восстановление лесов

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Государственным агентством лесных ресурсов начинают новую всеукраинскую акцию "Восстанавливаем леса вместе", в рамках которой планируется высадить 10 миллионов деревьев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Отмечается, что в рамках акции, 21 марта, в Международный день лесов, будет высажено 5 миллионов деревьев, а на протяжении Недельного марафона посадки леса, 21-29 марта, в рамках акции будет высажено не менее 10 миллионов деревьев.

"Каждый желающий сможет непосредственно в лесу, прослушав краткий инструктаж от профессиональных лесоводов, высадить одно-двухлетние саженцы с помощью специального оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью акции, которая будет проведена одновременно во всех областях Украины, является восстановление лесов.

Напомним, в Ровенской области правоохранители задержали местных жителей, которые организовали незаконную вырубку дуба на территории ландшафтного заказника местного значения "Пуща Водица".

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США присоединятся к инициативе по высадке одного триллиона деревьев, которая была запущена на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В Ровенской области группа лесорубов нанесла ущерб на 1 млн гривен НКРЭКУ должен решить проблему манипуляций на рынке электроэнергии, - Оржель
Новости Украины Минэнерговырубка лесадеревья
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь