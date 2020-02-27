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Міненерго анонсувало масову висадку дерев в березні

Новини » Політика     27.02.2020 - 19:59
Міненерго анонсувало масову висадку дерев в березні
Ілюстративне фото (kor-rada.gov.ua)

Метою акції є відновлення лісів

Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно з Державним агентством лісових ресурсів започатковують нову всеукраїнську акцію "Відновлюємо ліси разом", в рамках якої планується висадити 10 мільйонів дерев. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міненерго.

Зазначається, що у рамках акції, 21 березня, у Міжнародний день лісів, буде висаджено 5 мільйонів дерев, а впродовж Тижневого марафону садіння лісу, 21-29 березня, в рамках акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев.

"Кожен охочий зможе безпосередньо в лісі, прослухавши короткий інструктаж від професійних лісівників, висадити одно-дворічні саджанці за допомогою спеціального обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою акції, яка буде проведена одночасно у всіх областях України, є відновлення лісів.

Нагадаємо, у Рівненській області правоохоронці затримали місцевих мешканців, які організували незаконну вирубку дубу на території ландшафтного заказника місцевого значення "Пуща Водиця".

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США приєднаються до ініціативи з висадження одного трильйона дерев, яка була запущена на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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