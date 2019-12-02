Оржель: в переговорах по газу идет стадия технических консультаций

Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

Украина готовит договоры на транзит и прямые поставки газа

В трехсторонних переговорах по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом на сегодня идет стадия технических консультаций. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина на переговорах в вопросах объемов и сроках транзита газа координируется с европейской стороной.

"Поэтому сейчас действительно идет активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров. То есть чтобы принимать окончательное решение по объемам и строкам или компенсации мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс достаточно активен. Стороны сейчас находятся в технических консультациях", - отметил Оржель.

Министр добавил, что в ближайшее время стороны перейдут к согласованию договора на транзит и условные поставки в качестве компенсаций по решениям арбитражей.

Напомним, ранее Оржель заявлял, что Украина может вернуться к прямым поставкам газа из России.

В то же время он отмечал, что на сегодня существует 100%-й риск прекращения транспортировки газа из России с 1 января 2020 года.