У Міненерго анонсували оновлення керівництва енергопідприємств

Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

За словами глави міністерства, це політичне рішення

У Міністерстві енергетики анонсували зміну керівництва стратегічних енергопідприємств України. Про це заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ухвалено політичне рішення про зміну керівників стратегічних энегретических підприємств після звільнення голови "Енергоатому" Юрія Недашковського.

"Ми припинили повноваження голови НАК "Енергоатому". Це велике кадрове рішення. Можемо говорити, що прийняте політичне рішення про зміну керівництва і початку конкурсів у всіх стратегічних компаніях. Тобто це не питання однієї компанії. Таке рішення щодо перевантаження наглядових рад і перевантаження керівників стратегічних підприємств прийнято політично. По кожному з підприємств є певні позиції, виходячи з ефективності, інформації про зловживання на цих державних підприємствах", - заявив Оржель.

Відповідаючи на питання журналістів, Оржель підтвердив, що мова може йти про зміну керівників "Нафтогазу" і "Укренерго".

Раніше Оржель повідомив, що у тристоронніх переговорах по газу між Україною, Росією і Євросоюзом на сьогодні йде стадія технічних консультацій. Ще раніше він допустив, що Україна може повернутися до прямих постачань газу з РФ.