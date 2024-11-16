Міненерго активно працює над забезпеченням енергетичної безпеки України, - нардеп

За її словами, Міненерго активно співпрацює з міжнародними партнерами для забезпечення стабільності енергетичної системи України.

Гриб підкреслила важливість міжнародної співпраці, особливо з країнами-сусідами, для зміцнення енергетичної безпеки України.

"Нам необхідна ця допомога. Бо зараз в країнах колишнього соцтабору є такі теплоелектростанції, які вони не використовують. Але вони будуть дуже нам допомагати, якщо надавати якраз обладнання з таких станцій", - пояснила вона.

Депутат також наголосила на необхідності залучення іноземних інвестицій.

"Нам необхідно сьогодні зробити все для того, щоб польський бізнес заходив в Україну. Тому що нічого більше не об'єднує, як спільний інтерес", - підкреслила Гриб.

Вона також наголосила на важливості міжнародної підтримки у сфері протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, від жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, що значно вплинуло на стійкість енергосистеми.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко наголошував, що Україна потребує додаткових засобів ППО для захисту енергооб'єктів.