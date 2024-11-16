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Минэнерго активно работает над обеспечением энергетической безопасности Украины, - нардеп

Фото: Минэнерго активно работает над обеспечением энергетической безопасности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министерство энергетики Украины прилагает значительные усилия для получения международной поддержки в энергетической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Викторию Гриб.

По ее словам, Минэнерго активно сотрудничает с международными партнерами по обеспечению стабильности энергетической системы Украины.

Гриб подчеркнула важность международного сотрудничества, особенно со странами-соседями для укрепления энергетической безопасности Украины.

"Нам необходима эта помощь. Потому что сейчас в странах бывшего соцлагеря есть такие теплоэлектростанции, которые они не используют. Но они будут нам очень помогать, если предоставлять как раз оборудование с таких станций", - пояснила она.

Депутат также отметила необходимость привлечения иностранных инвестиций.

"Нам необходимо сегодня сделать все для того, чтобы польский бизнес заходил в Украину. Потому что ничего больше не объединяет как общий интерес", - подчеркнула Гриб.

Она также отметила важность международной поддержки в сфере противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, с октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что повлияло на устойчивость энергосистемы.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО для защиты энергообъектов.

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