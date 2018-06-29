Минэкономразвития заберет лицензии у недобросовестных операторов, - Омелян

МИУ вводит рынок с элементами госурегиулирования и контроля

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал ситуацию с недобросовестными туроператорами в Украине. Об этом он написал на своей страницу в Facebook.

"Сегодня урегулировали ситуацию с вывозом наших туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo". Считаю недопустимым, люди заплатили деньги за отдых, а взамен получать испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда". По Тунису: в течение суток все украинские туристы вернутся домой», - отреагировал глава Мининфраструктуры.

Омелян отметил, что ввиду неэффективной работы свободного рынка, государство введет "эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля". По этому случаю 3 июля пройдет совместное расширенное совещание с участием представителей МИД Украины и Минэкономразвития, вместе с представителями туроператоров и авиакомпаний.

"Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства. Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, технического состояния и состояния салона самолетов", - написал Омелян.

"Достаточно возить украинский на самолетах прошлого века Причем, если кто-то надеется, что закроет компанию Оазис-1 и завтра откроет Оазис-2 - жестоко ошибается. Будем отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами!", - сообщил глава министерства.

Щодо ситуації з недобросовісними туроператорами і виконанням чартерних польотів з затримками, інколи... Опубліковано Volodymyr Omelyan П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Напомним, украинцы вторые сутки не могут вылететь из Туниса.

Около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.

По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице компании, принимающей Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан домой. Так, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете, а другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

