Мінекономрозвитку забере ліцензії у недобросовісних операторів, - Омелян

МІУ вводить ринок з елементами госурегиулювання і контроля

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував ситуацію з недобросовісними туроператорами в Україні. Про це він написав на сторінцi в Facebook.

"Сьогодні врегулювали ситуацію з вивезенням наших туристів з Тунісу, яких туди відправила туристична компанія "Oasis Travel", за угодою з авіакомпанією "Bravo". Вважаю неприпустимим, люди заплатили гроші за відпочинок, а натомість отримують зіпсований настрій і витрачений час в очікуванні "дива".По Тунісу: протягом доби всі українські туристи повернуться додому", - відреагував глава Мінінфраструктури.

Омелян зазначив, що через неефективну роботу вільного ринку, держава введе "ефективний ринок з елементами державного регулювання і контролю". З цієї нагоди 3 липня пройде спільна розширена нарада за участю представників МЗС України та Мінекономрозвитку, разом з представниками туроператорів та авіакомпаній.

"Мінекономрозвитку перегляне і скасує ліцензії тих туроператорів, які не виконують свої зобов'язання. Державна авіаційна служба України посилить контроль за ліцензіями авіакомпаній, виконанням ними регулярних та чартерних маршрутів, технічного стану і стану салону літаків", - написав Омелян.

"Досить возити український на літаках минулого століття, Причому, якщо хтось сподівається, що закриє компанію Оазис-1 і завтра відкриє Оазис-2 - жорстоко помиляється. Будемо відслідковувати реальних власників. Повірте, у держави маса можливостей видавати нову ліцензію роками!" - повідомив глава міністерства.

Щодо ситуації з недобросовісними туроператорами і виконанням чартерних польотів з затримками, інколи... Опубліковано Volodymyr Omelyan П'п'ятниця, 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, українці другу добу не можуть вилетіти з Тунісу.

Близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір у Тунісі.

За словами пасажирів, авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі компанії, що приймає, Insight Holidays не виконують своїх зобов'язань щодо повернення громадян додому. Так, частина туристів залишається в аеропорту Монастір без інформації про запланований виліт, а іншу групу туристів, які повинні були вилетіти до Харкова о 07:35 28 червня, привезли до готелю в місті Сус.