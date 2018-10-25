Минэкономразвития предложило легализовать криптовалюти

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Легализация предлагается с целью облегчения сбора налогов

Минэкономразвития обнародовало проект распоряжения Кабинета министров "Об одобрении Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов". По этом сообщает РБК Украина со ссылкой на проект документа.

Реализация Концепции предусмотрена на период до 2021 года в два этапа. На первом этапе в 2018-2019 годах предусмотрено определение правового статуса криптовалют; признании субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену криптовалют. На втором этапе в 2020-2021 годах предусмотрено признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют субъектами первичного финансового мониторинга; разработка специальных законодательных актов относительно урегулирования использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов, проведение ICO/ITO.

Как отметили в министерстве, в 2017 году Украина входила в топ-10 стран мира по количеству пользователей виртуальных валют. По экспертным оценкам, размер сегмента майнинга в Украине превышает 100 млн долларов на год.

"Несмотря на это, в Украине сегодня существует правовая неопределенность в отношении деятельности, связанной с виртуальными валютами (криптовалютами), в том числе относительно их правового статуса, налогообложения операций с ними, возможности заключения смарт-контрактов", - говорится в сообщении.

Как следствие, рынок виртуальных валют в значительной мере развивается "в тени", что приводит к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон: отсутствие надлежащей защиты прав и интересов потребителей криптовалют, сложности участников рынка виртуальных валют в вопросах юридической классификации своей деятельности, пользование банковскими услугами, привлечение иностранных инвестиций, проведение ICO/ITO как украинских компаний, отметили в министерстве

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов создало с 16 октября рабочую группу для выработки позиций по проблемным вопросам налогообложения операций с криптовалютами.

Напомним, в июле председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев презентовал концепцию государственного регулирования операций с криптовалютами в Украине.