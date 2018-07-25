В НКЦПФР представили концепцію держрегулювання операцій з криптовалютами

Рада з фінансової стабільності в цілому підтримала запропоновану концепцію

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв презентував концепцію державного регулювання операцій з криптовалютами в Україні. Відповідну концепцію він представив на засіданні Ради з фінансової стабільності, передає прес-служба Національного банку України (НБУ).

Зазначимо, що запропонований підхід визначає правовий статус криптовалюти і токенів як виду фінансових інструментів.

Також документом визначена роль і функції інших державних органів (НБУ, Міністерства фінансів) в регулюванні обігу таких інструментів, питання ліцензування учасників операцій, розкриття інформації.

Рада з фінансової стабільності в цілому підтримала запропоновану концепцію.

"Це важливий перший крок, який підтверджує готовність держави працювати над формуванням законодавчої, нормативної баз, які забезпечать прозорість і якість відносин інвесторів і учасників ринку з криптовалютами", - заявив Хромаєв.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна говорилося, що три роки тому НБУ розглядав криптовалюту біткоін як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальної вартості.

Разом з тим, у Нацбанку вказували, що біткоін не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це суперечить нормам українського законодавства. На цій же позиції зараз наполягає Державна фіскальна служба.

Що стосується останнього твердження, позиція Нацбанку не змінилася. Тільки тепер у НБУ вже не класифікує біткоін навіть як грошовий сурогат, оскільки у криптовалюти відсутні ознаки документа у вигляді грошових знаків, у неї немає емітента, а також немає мети виготовлення. Як пояснив 30 листопада заступник голови НБУ Олег Чурий, через складну правову природи криптовалют НБУ також не може визнати криптовалюти ні грошима, ні іноземною валютою, ні платіжним засобом іншої країни, ні валютною цінністю, ні електронними грошима, ні цінними паперами.