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Мінекономрозвитку запропонувало легалізувати криптовалюти

Новини » Фінанси    25.10.2018 - 15:35
Фото: биткоїн (flickr.com/Marco Verch)
Фото: биткоїн (flickr.com/Marco Verch)

Легалізація пропонується з метою полегшення збору податків

Мінекономрозвитку оприлюднило проект розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних активів". По це повідомляє РБК Україна з посиланням на проект документу.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2021 року у два етапи. На першому етапі у 2018-2019 роках передбачено визначення правового статусу криптовалют; визнання суб’єктів господарювання, що надають послуги з обміну криптовалют. На другому етапі у 2020-2021 роках передбачено визнання провайдерів гаманців-зберігачів віртуальних валют суб’єктами первинного фінансового моніторингу; розробка спеціальних законодавчих актів щодо врегулювання використання віртуальних активів, смарт-контрактів та токенів, проведення ICO/ITO.

Як зазначили в міністерстві, у 2017 році Україна входила в топ-10 країн світу за кількістю користувачів віртуальних валют. За експертними оцінками, розмір сегменту майнінгу в Україні перевищує 100 млн доларів на рік. 

"Попри це, в Україні сьогодні існує правова невизначеність щодо діяльності, пов’язаної з віртуальними валютами (криптовалютами), у тому числі щодо їхнього правового статусу, оподаткування операцій з ними, можливості укладення смарт-контрактів", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, ринок віртуальних валют значною мірою розвивається "у тіні", що призводить до негативних наслідків для всіх зацікавлених сторін: відсутність належного захисту прав та інтересів споживачів криптовалют, складнощі учасників ринку віртуальних валют в питаннях юридичної класифікації своєї діяльності, користування банківськими послугами, залучення іноземних інвестицій, проведення ICO/ITO як українських компаній, зазначили в міністерстві.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів створило з 16 жовтня робочу групу для напрацювання позицій щодо проблемних питань оподаткування операцій з криптовалютами.

Нагадаємо, у липні голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв презентував концепцію державного регулювання операцій з криптовалютами в Україні.

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