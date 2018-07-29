В Минэкономразвития назвали регионы с самой высокой средней зарплатой

Больше всего платят в Украине работникам отрасли фармацевтики и сферы ІТ

В июне наибольшую среднюю заработную плату зафиксировали в Донецкой области, ее размер составил 9 774 гривен. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

В министерстве сообщили, что в июне наибольшая средняя заработная плата по регионам составила: Донецкая обл. - 9 774 гривен, Киевская обл. - 9 481 гривен, Днепропетровская обл. - 9 065 гривен.

"В целом, средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь 2018 года составила 9 141 грн, а это в 2,5 раза больше за минималку и на 24,2% больше, чем в прошлом году в июне", - отметили в ведомстве.

Как свидетельствует статистика, больше всего платят в Украине работникам отрасли фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы ІТ и телекоммуникаций.

Напомним, 27 июля в Государственной службе статистики сообщили, что в Украине реальная заработная плата в июне 2018 года увеличилось на 13%. Средняя номинальная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года выросла на 4,8%, в годовом измерении - на 24,2%, составив 9 141 гривен, тогда как в мае она составила 8 725 гривен.