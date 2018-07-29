У Мінекономрозвитку назвали регіони з найвищою середньою зарплатою

Найбільше платять в Україні працівникам галузі фармацевтики та сфери ІТ

У червні найбільшу середню заробітню плату зафіксували у Донецькій області, її розмір сягнув 9774 гривень. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ).

У міністерстві повідомили, що у червні найбільша середня заробітна плата по регіонах склала: Донецька обл. - 9 774 гривень, Київська обл. - 9 481 гривень, Дніпропетровська обл. - 9 065 гривень.

"Взагалі, середня номінальна заробітна плата в Україні за червня 2018 року становила 9 141 грн, а це у 2,5 раза більше за мінімалку і на 24,2% більше, як торік у червні", - зазначили у відомстві.

Як свідчить статистика, найбільше платять в Україні працівникам галузі фармацевтики, фінансових та страхових напрямків, а також працівникам сфери ІТ та телекомунікацій.

Нагадаємо, 27 липня у Державній службі статистики повідомили, що в Україні реальна заробітна плата у червні 2018 року збільшилася на 13%. Середня номінальна заробітна плата в червні 2018 року порівняно з травнем 2018 року зросла на 4,8%, в річному вимірі - на 24,2%, склавши 9 141 гривень, тоді як в травні вона становила 8 725 гривень.