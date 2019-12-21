Минэкономики прогнозирует падение темпов роста аграрного сектора почти до нуля

По итогам 2019 года рост объемов сельскохозяйственного производства в Украине замедлится до 1% (+/- 0,5 g.п.). Об этом говорится комментарии Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в документе, в текущем году производство с/х продукции функционирует в условиях больших объемов оказания государственной поддержки (почти в 2 раза по состоянию на конец октября 2019 года по сравнению с данными по состоянию на конец октября 2018 года).

В то же время объемы кредитования были меньше (по данным НБУ, объемы кредитов предоставленных ВЭД "Сельское хозяйство" по состоянию на конец октября 2019 года по сравнению с данными по состоянию на конец октября 2018 года упали на 10,9%).

"Ожидается, что по итогам 2019 года рост объемов производства с/х продукции замедлится, хотя объемы урожая зерновых культур ожидаются на более высоком уровне, чем в прошлом году", - говорится в документе.

Урожай технических, овощных и плодоягодных культур ожидается ниже из-за меньшей урожайности, чем в прошлом году в результате аномальных погодных условий в мае-июне. Наряду с этим, в животноводстве ожидается положительное влияние стабильного внешнего и внутреннего спроса (в частности, на продукцию птицеводства) и снижение темпов распространения АЧС, добавили в Минэкономики.

Напомним, по данным Совета НБУ, главными причинами укрепление курса гривны к доллару в 2019 году были приток портфельных инвестиций спекулятивного капитала нерезидентов на рынок ОВГЗ; благоприятные условия торговли; высокий урожай сельскохозяйственных культур.

Как сообщало РБК-Украина, украинские аграрии по состоянию на 12 ноября 2019 года уже собрали 70,8 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (96%) при средней урожайности 48,4 ц/га. Такой показатель уже превысил результат урожая зерновых за 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.