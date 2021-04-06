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Антимонопольный комитет начал расследовать подорожание сахара

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 12:57
Антимонопольный комитет начал расследовать подорожание сахара Фото: Антимонопольный комитет заметил подорожание сахара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Антимонопольный комитет Украины начал дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар". В АМКУ усматривают признаки антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным АМКУ, с сентября 2020 года Астарта" и ООО "Радеховский сахар" похоже повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла схожимим темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020-го - в среднем на 48%.

В комитете не видят объективных причин для такой динамики. Хотя объемы производства сахара в 2020 сократились на 22,3%, "в то же время дефицита в Украине не наблюдалось учитывая переходящие запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления".

Кроме того, по данным Лондонской биржи мировые цены не испытали такого стремительного повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или роста налогообложения, отметили в АМКУ.

"АМКУ видит, что группа "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" находятся в различных условиях хозяйственной деятельности, однако похожими действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены свыше конкурентного уровня", - говорится в сообщении.

По данным АМКУ, совокупная доля группы "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" на общегосударственном рынке является значимой для воздействия на рынок и составляет около 40%.

Как сообщало РБК-Украина, данным Госстата, за 2020 год сахар подорожал на 46,2% до 20,9 гривен за килограмм

Напомним, данным Госстата, за январь-февраль 2021 года сахар подорожал на 10,7% до 23,1 гривен за килограмм.

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