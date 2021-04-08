У Мінекономіки помітили стабілізацію цін на цукор
Мінекономіки на регулярній основі проводить моніторинг ситуації на цукровому ринку. На початку квітня ціна на цукор стабілізувалася після різкого зростання.
Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький на зустрічі з представниками бурякоцукрової галузі, повідомляє прес-служба міністерства.
"Станом на сьогодні роздрібна ціна зафіксувалася на рівні 24,5 грн за кілограм", - сказав він.
Як зазначив Висоцький, у березні Мінекономіки видало ліцензії на імпорт 120 тис. тонн цукру-сирцю. Зараз розглядається питання щодо видачі найближчим часом ліцензій на імпорт додаткових 50 тис. тонн цукру-сирцю. Крім того, у лютому-березні було завезено 40 тис. тонн цукру за встановленою тарифною квотою із нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.
"Собівартість цукру з ввезеної цукрової сировини, як зазначили учасники зустрічі, становить близько 20 грн за кілограм", - додав Висоцький.
Учасники зустрічі заявили, що у 2021 році очікується посіяти цукрові буряки на площі майже 230 тис. га, що дозволить повністю задовольнити внутрішній ринок цукром властного виробництва у наступному маркетинговому році, а також експортувати надлишок на зовнішні ринки.
За даними Мінекономіки, у 2020 році в Україні було зібрано значно менше цукрових буряків - 8,6 млн тонн, що зумовило зниження обсягів виробництва цукру з 1,5 млн тонн у минулому маркетинговому році (МР) до 1,1 млн тонн у поточному. Оскільки у 2020/2021 МР внутрішнє споживання цукру оцінюється у 1,2 млн тонн, та враховуючи необхідність формування перехідних залишків цукру на кінець МР на рівні не менше як 250 тис. тонн, прогнозований обсяг імпорту цукру складе 110 тис. тонн.
Як повідомляло РБК-Україна, даними Держстату, за 2020 рік цукор подорожчав на 46,2% до 20,9 гривень за кілограм
Нагадаємо, даними Держстату, за січень-лютий 2021 року цукор подорожчав на 10,7% до 23,1 гривень за кілограм.