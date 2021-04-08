У Мінекономіки помітили стабілізацію цін на цукор

Мінекономіки на регулярній основі проводить моніторинг ситуації на цукровому ринку . На початку квітня ціна на цукор стабілізувалася після різкого зростання.

Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький на зустрічі з представниками бурякоцукрової галузі, повідомляє прес-служба міністерства .

"Станом на сьогодні роздрібна ціна зафіксувалася на рівні 24,5 грн за кілограм", - сказав він.

Як зазначив Висоцький, у березні Мінекономіки видало ліцензії на імпорт 120 тис. тонн цукру-сирцю. Зараз розглядається питання щодо видачі найближчим часом ліцензій на імпорт додаткових 50 тис. тонн цукру-сирцю. Крім того, у лютому-березні було завезено 40 тис. тонн цукру за встановленою тарифною квотою із нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

"Собівартість цукру з ввезеної цукрової сировини, як зазначили учасники зустрічі, становить близько 20 грн за кілограм", - додав Висоцький.

Учасники зустрічі заявили, що у 2021 році очікується посіяти цукрові буряки на площі майже 230 тис. га, що дозволить повністю задовольнити внутрішній ринок цукром властного виробництва у наступному маркетинговому році, а також експортувати надлишок на зовнішні ринки.

За даними Мінекономіки, у 2020 році в Україні було зібрано значно менше цукрових буряків - 8,6 млн тонн, що зумовило зниження обсягів виробництва цукру з 1,5 млн тонн у минулому маркетинговому році (МР) до 1,1 млн тонн у поточному. Оскільки у 2020/2021 МР внутрішнє споживання цукру оцінюється у 1,2 млн тонн, та враховуючи необхідність формування перехідних залишків цукру на кінець МР на рівні не менше як 250 тис. тонн, прогнозований обсяг імпорту цукру складе 110 тис. тонн.