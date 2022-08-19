Минэкономики выступило против налога на импорт: приведет к падению ВВП

Министерство экономики рассмотрело проект по введению налога в 10% на покупку валюты, и выступило против его введения. В своем письме ведомство отметило: новый налог ускорит рост цен в Украине, и приведет к падению объемов производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Открыто против (налога на импорт, - ред.) выступило Министерство экономики: в своем письме от 17/08 они указали, что введение сбора приведет к ускорению инфляции и падения ВВП. Также изменения будут иметь негативное влияние как на субъектов хозяйствования, так и население", - написал нардеп.

Напомним, Национальный банк поддерживает введение в Украине налога на покупку валюты для осуществления импортных операций. НБУ оценивает экономический эффект от введения нового налога на импорт в 15-18 млрд гривен в месяц.

Ранее против введения нового налога выступило также Министерство финансов: как заявил глава ведомства Сергей Марченко, сначала необходимо просчитать все риски, которые несет эта инициатива, для экономики - и, возможно, отказаться от введения.

С критикой нового сбора также выступили в Европейской бизнес ассоциации: там подчеркнули, что он приведет к росту стоимости товаров и услуг, а также появлению новых коррупционных схем. Кроме того, инициатива является дискриминационной по отношению к товарам и услугам из стран, которые предоставили украинским товарам режим наибольшего благоприятствования и отменили пошлины.