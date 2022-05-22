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Минэкономики упростит подачу заявок на бронь работников от мобилизации

Фото: заявки на бронирование работников от призыва можно будет подать онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики работает над усовершенствованием механизма подачи заявок на бронирование от призыва ценных для предприятия специалистов. В частности планируется перевод его в онлайн-режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра экономики Александра Грибана изданию Forbes.

"Уже сейчас работаем над усовершенствованием механизма подачи и рассмотрения заявлений. В частности, будем переводить его в режим онлайн, что ускорит и автоматизирует весь процесс. Аппликанты смогут подавать заявления через специализированное подразделение сайта Минэкономики", - сказал он.

По его словам, для обеспечения работы соответствующего инструмента планируется синхронизировать базы данных Генштаба, Министерства обороны и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По его словам, человек, который от компании занимается бронированием сотрудников, будет регистрироваться в программе через электронную подпись и будет подавать заявку. В программе отобразят критерии, которым она должна соответствовать. Далее заявка пройдет согласование в Министерстве обороны и в течение нескольких дней будет принято решение.

"Затем эти данные попадут в единый электронный реестр, который будет доступен Генеральному штабу и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. То есть все участники процесса получат одинаковую информацию. Ожидаем, что уже в течение ближайших месяцев эта система заработает", - сказал он.

Замминистра сообщил, что благодаря введенным нововведениям будет минимизирован человеческий фактор во время обработки документов.

"Результатом станет минимизация человеческого фактора при обработке документов и существенное ускорение всех процедур, связанных с бронированием. Заявки будут обрабатываться до трех дней. В условиях войны оперативность имеет чрезвычайное значение", - добавил Грибан.

Он отметил, что в дальнейшем доступ к новой системе бронирования вполне возможен и через "Дію". Соответствующая совместная работа с Минцифрой сейчас продолжается.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в отражении российского вторжения задействованы 700 тысяч украинцев.

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Министерство экономики