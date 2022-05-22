Мінекономіки спростить подачу заявок на бронь працівників від мобілізації

"Вже зараз працюємо над удосконаленням механізму подання та розгляду заяв. Зокрема, будемо переводити його в режим онлайн, що прискорить та автоматизує увесь процес. Апліканти зможуть подавати заяви через спеціалізований підрозділ сайту Мінекономіки", - сказав він.

За його словами, для забезпечення роботи відповідного інструменту планується синхронізувати бази даних Генштабу, Міністерства оборони й територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За його словами, людина, яка від компанії займається бронюванням співробітників, буде реєструватися у програмі через електронний підпис і подаватиме заявку. В програмі відобразять критерії, яким вона має відповідати. Далі заявка пройде погодження в Міністерстві оборони і протягом кількох днів буде ухвалено рішення.

"Потім ці дані потраплять до єдиного електронного реєстру, який буде доступний Генеральному штабу й територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Тобто всі учасники процесу отримають однакову інформацію. Очікуємо, що вже протягом найближчих місяців ця система запрацює", - сказав він.

Заступник міністра повідомив, що завдяки запровадженим нововведенням буде мінімізований людський фактор під час обробки документів.

"Результатом стане мінімізація людського фактору під час обробки документів і суттєве пришвидшення всіх процедур, пов’язаних з бронюванням. Заявки оброблятимуться до трьох днів. В умовах війни оперативність має надзвичайне значення", - додав Грибан.

Він зазначив, що у подальшому доступ до нової системи бронювання цілком можливий і через "Дію". Відповідна спільна робота з Мінцифрою наразі триває.