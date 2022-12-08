У Мінекономіки України назвали оптимальний рівень цінової стелі на російську нафту

Заборона на імпорт російської нафти та обмеження в рамках Price Cap Policy ("стеля цін") - важливий етап в посиленні санкційного тиску на державу-терориста. Проте серйозні наслідки можуть бути лише у випадку застосування більш ефективних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Як зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, в ухвалених рішеннях є мінус, оскільки це прийнятний та в цілому комфортний для Росії рівень обмеження цін, який мінімально вплине на доходи Росії від нафти, якщо порівнювати з попередніми роками. І, відповідно, на спроможності та бажанні РФ фінансувати надалі війну.
"Тому Україна працюватиме над тим, щоб рівень обмеження цін був переглянутий нашими союзниками в сторону зменшення у найкоротші терміни. Оптимальний рівень, який справді завдасть удару по нафтовим доходам Росії, - 30-35 доларів за барель", - додала вона.
Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.