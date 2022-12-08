У Мінекономіки України назвали оптимальний рівень цінової стелі на російську нафту

Заборона на імпорт російської нафти та обмеження в рамках Price Cap Policy ("стеля цін") - важливий етап в посиленні санкційного тиску на державу-терориста. Проте серйозні наслідки можуть бути лише у випадку застосування більш ефективних обмежень.

Як зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, в ухвалених рішеннях є мінус, оскільки це прийнятний та в цілому комфортний для Росії рівень обмеження цін, який мінімально вплине на доходи Росії від нафти, якщо порівнювати з попередніми роками. І, відповідно, на спроможності та бажанні РФ фінансувати надалі війну.

"Тому Україна працюватиме над тим, щоб рівень обмеження цін був переглянутий нашими союзниками в сторону зменшення у найкоротші терміни. Оптимальний рівень, який справді завдасть удару по нафтовим доходам Росії, - 30-35 доларів за барель", - додала вона.