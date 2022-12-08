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В Минэкономики Украины назвали оптимальный уровень ценового потолка на российскую нефть

Фото: в Минэкономики Украины предложили уменьшить ценовой потолок на российскую нефть вдвое (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Запрет на импорт российской нефти и ограничения в рамках Price Cap Policy ("потолок цен") - важный этап в усилении санкционного давления на государство-террориста. Однако серьезные последствия могут быть лишь при применении более эффективных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, в принятых решениях есть минус, поскольку это приемлемый и в целом комфортный для России уровень ограничения цен, минимально повлияющий на доходы России от нефти, если сравнивать с предыдущими годами. И, соответственно, на возможности и желании РФ финансировать в дальнейшем войну.

"Поэтому Украина будет работать над тем, чтобы уровень ограничения цен был пересмотрен нашими союзниками в сторону уменьшения в кратчайшие сроки. Оптимальный уровень, который действительно нанесет удар по нефтяным доходам России - 30-35 долларов за баррель", - добавила она.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского Союза по импорту морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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