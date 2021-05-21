Мінекономіки погіршило прогноз щодо ВВП та інфляції на 2021 рік

Міністерство економіки України погіршило прогноз зростання реального ВВП в 2021 році з 4,6% до 4,1%, в 2022-му - з 4,3% до 3,8%. Міністерство оновило макропрогноз.

Про це повідомив екс-міністр економіки Ігор Петрашко в інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Наш оновлений макропрогноз, спрямований в різні органи влади і на якому буде також будуватися трирічна бюджетна декларація, - це зростання економіки на 4,1% в цьому році", - сказав він.

При цьому Петрашко зазначив, що падіння економіки за підсумками січня-березня 2021 року виявилося краще очікуваного показника - 2% при очікуваних 3%.

"З квітня ми бачимо позитивні тенденції, в тому числі щодо зростання промислового виробництва і ВВП", - сказав екс-міністр.

За його словами, міністерство очікує зростання інфляції на 8,8% в середньому у 2021 році в порівнянні з 2020-м.