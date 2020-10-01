В Минэкономики спрогнозировали последствия возобновления жесткого карантина

Экономика Украины вернется к траектории роста в конце четвертого квартала 2020 года. Усиление ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией приведет к возобновлению падения ВВП.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в обзоре, самое большое негативное влияние от карантинных мер для украинской экономики наблюлалось в II квартале 2020 года, когда ВВП упал на 11,4%.

"В дальнейшем ожидается постепенное восстановление динамики производства ведущих отраслей экономики, что будет влиять на динамику инвестиций, экспорта и потребительский спрос домохозяйств", - говорится в документе.

Также ожидается, что фискальная политика после внесенных изменений в бюджет, будет стимулировать рост за счет наращивания расходов сектора общего государственного управления.

По прогнозу, в дальнейшем смягчение карантинных ограничений и их дальнейшее снятие, смягчение монетарной политики позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста в конце текущего года (в четвертом квартале).

"Но в случае если ограничения будут усиливаться, экономика вернется к нисходящей динамике, что сформирует W-траекторию", - говорится в обзоре.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина, что правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии в случае второй волны COVID-19 и полного закрытия бизнеса не планируется.