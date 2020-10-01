У Мінекономіки спрогнозували наслідки відновлення жорсткого карантину

Економіка України повернеться до траєкторії зростання наприкінці четвертого кварталу 2020 року. Посилення обмежень для боротьби з коронавірусною інфекцією призведе до поновлення падіння ВВП.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в огляді, найбільшого негативного впливу від карантинних заходів українська економіка зазнала ІІ кварталі 2020 року, коли ВВП впав на 11,4%.

"У подальшому очікується поступове відновлення динаміки виробництва провідних галузей економіки, що впливатиме на динаміку інвестицій, експорту та споживчий попит домогосподарств", - йдеться в документі.

Також очікується, що фіскальна політика після внесених змін до бюджету, стимулюватиме зростання за рахунок нарощування витрат сектору загального державного управління.

За прогнозом, у подальшому пом’якшення карантинних обмежень та їх подальше зняття, пом'якшення монетарної політики дозволять пожвавити економічну активність й очікувати на відновлення зростання наприкінці поточного року (у четвертому кварталі).

"Але у випадку, якщо обмеження будуть посилюватись, економіка повернеться до низхідної динаміки, що сформує W-траєкторію", - йдеться в огляді.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, що уряд України надає перевагу точковому реагуванню на спалахи епідемії у разі другої хвилі COVID-19 і повного закриття бізнесу не планується.