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В Минэкономики считают преждевременными разговоры о посткризисном оздоровлении в Украине

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Украина, Среда 15 сентября 2021 11:41
В Минэкономики считают преждевременными разговоры о посткризисном оздоровлении в Украине Фото: о посткризисном оздоровлении экономики Украины говорить рано (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По оценке Минэкономики, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-июль 2021 года составил 2,1%. Это чуть больше, чем за первые шесть месяцев года - 1,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования министерства.

"В июле 2021 года почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали рост, который поддерживался ослаблением карантинных ограничений внутри страны и за ее пределами, более оптимистичными настроениями бизнеса в сочетании с эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года. Вместе с тем, о посткризисном оздоровлении экономики пока говорить рано", - говорится в публикации.

В Минэкономики напоминают, что падение ВВП Украины за январь-июль 2020 года составило 6,1%.

В Минэкономики считают преждевременными разговоры о посткризисном оздоровлении в Украине

"Рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на уровне около 4% остается частота, длительность и степень жесткости возможных новых карантинных ограничений, связанных с новыми мутациями коронавируса, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на ключевых для отечественного экспорта сырьевых рынках на фоне распространения новой волны в мире и обострения политических и экономических отношений между отдельными странами, усиление неплатежеспособности субъектов экономической деятельности, а также полноценный запуск "Северного потока - 2", что может сказаться на существенном отклонении ожидаемых значений показателей транзита", - говорится в документе.

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.

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