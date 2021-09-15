У Мінекономіки вважають передчасними розмови про посткризове оздоровлення в Україні

За оцінкою Мінекономіки, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-липень 2021 року становило 2,1%. Це трохи більше, ніж за перші шість місяців року - 1,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування міністерства .

"У липні 2021 року майже всі основні види економічної діяльності, окрім оптової торгівлі, продемонстрували зростання, яке підтримувалося послабленням карантинних обмежень всередині країни та поза її межами, більш оптимістичними настроями бізнесу у поєднанні з ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року. Разом з тим, про посткризове оздоровлення економіки наразі говорити зарано", - йдеться в публікації.

У Мінекономіки нагадують, що падіння ВВП України за січень-липень 2020 року становило 6,1%.

"Ризиками для прогнозу зростання ВВП за підсумками року на рівні близько 4% лишається частота, тривалість та ступінь жорсткості можливих нових карантинних обмежень пов’язаних з новими мутаціями коронавірусу, погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури на ключових для вітчизняного експорту сировинних ринках на тлі поширення нової хвилі у світі та загострення політичних і економічних відносин між окремими країнами, посилення неплатоспроможності суб’єктів економічної діяльності, а також повноцінний запуск "Північного потоку - 2", що може позначитися на суттєвому відхиленні очікуваних значень показників транзиту", - йдеться в документі.