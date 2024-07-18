У Мінекономіки розповіли, скільки українців можна забронювати від мобілізації

Як зазначив заступник міністра, від мобілізації можна забронювати 1,2 млн українців для забезпечення військових потреб. Вже заброньовано від мобілізації 800 тисяч осіб.

За словами чиновника, ще є певний запас для бронювання працівників критично важливих підприємств.

Кіндратів пояснює, що Забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб української армії, інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Також до цього переліку внесені підприємства, які займаються будівництвом фортифікаційних споруд або займаються міжнародною технічною допомогою.