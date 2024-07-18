В Минэкономики рассказали, сколько украинцев можно забронировать от мобилизации

Как отметил замминистра, от мобилизации можно забронировать 1,2 млн украинцев для обеспечения военных нужд. Уже забронировано от мобилизации 800 тысяч человек.

По словам чиновника, есть еще определенный запас для бронирования работников критически важных предприятий.

Киндратив объясняет, что забронировать 100% работников могут компании, которые критически важны для обеспечения нужд украинской армии, других военных предприятий, компании топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Также в этот список внесены предприятия, которые занимаются строительством фортификационных сооружений или занимаются международной технической помощью.