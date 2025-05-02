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Внески України в фонд з угоди про надра почнуться не відразу: шо кажуть у Мінекономіки

Фото: заступник міністра економіки України Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна почне вносити свої платежі в Інвестиційний фонд з угоди з США про надра не раніше 2030 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заступник міністра економіки Тарас Качка розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, українські внески в Інвестиційний фонд з угоди про надра почнуться щонайменше за три-чотири, а може й п'ять років.

"Тому, що ми говоримо про рентні платежі, який отримає бюджет від видобутку корисних копалин відповідно до ліцензій, виданих після набрання чинності угодою. Тобто навіть у звичайних мирних умовах це горизонт 4-5 роки, тобто очевидно, що платежі будуть там не раніше 2030 року", - зазначив Качка.

Угода про надра

Нагадаємо, 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона передбачає створення інвестиційного фонду. Туди надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, документ закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав. Зокрема, надра залишаються в українській власності.

Свириденко також повідомила, що українсько-американський інвестиційний фонд відбудови України може запрацювати через місяць-півтора після ратифікації угоди з США про надра у Верховній Раді.

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