Внески України в фонд з угоди про надра почнуться не відразу: шо кажуть у Мінекономіки

Угода про надра

Нагадаємо, 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона передбачає створення інвестиційного фонду. Туди надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, документ закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав. Зокрема, надра залишаються в українській власності.

Свириденко також повідомила, що українсько-американський інвестиційний фонд відбудови України може запрацювати через місяць-півтора після ратифікації угоди з США про надра у Верховній Раді.

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