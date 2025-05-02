Взносы Украины в фонд по соглашению о недрах начнутся не сразу: что говорят в Минэкономики

Украина начнет вносить свои платежи в Инвестиционный фонд по соглашению с США о недрах не ранее 2030 года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, украинские взносы в Инвестиционный фонд по соглашению о недрах начнутся минимум через три-четыре, а может и пять лет.
"Потому, что мы говорим о рентных платежах, который получит бюджет от добычи полезных ископаемых в соответствии с лицензиями, выданными после вступления в силу соглашения. То есть даже в обычных мирных условиях это горизонт 4-5 года, то есть очевидно, что платежи будут там не раньше 2030 года", - отметил Качка.
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда. Туда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.
По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.
Свириденко также сообщила, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации соглашения с США о недрах в Верховной Раде.
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