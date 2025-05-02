Взносы Украины в фонд по соглашению о недрах начнутся не сразу: что говорят в Минэкономики

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда. Туда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.

Свириденко также сообщила, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации соглашения с США о недрах в Верховной Раде.

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