Минэкономики рассматривает два сценария влияния коронавируса на Украину

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает два наиболее вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом Covid-201: с локализацией болезни на относительно ограниченной территории и ее дальнейшее распространение. Об этом говорится в ответе Минэкономики на запрос РБК-Украина.

Как отметили специалисты министерства, по первому сценарию влияние на экономику Украины может оказаться минимальным, которе не вызовет значительных изменений в структуре финансов, производства и потребления.

По второму сценарию для Украины могут быть как позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, за счет "вымывания" дешевого китайского импорта по определенным категориям высокотехнологичной продукции, их место будут занимать более ценные товары аналогичного назначения.

"В целом уменьшение предложения на мировых рынках будет приводить к определенному росту цен. Кроме того, очевидно, будут существовать возможности для увеличения объемов украинского экспорта продовольствия и сырья",- говорится в ответе.

По данным Минэкономики, в 2019 году наблюдалась тенденция к увеличению товарооборота между Украиной и КНР. Так, за 11 месяцев 2019 года товарооборот составил 11,683 млрд долларов, что на 32,5% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Удельный вес украинского экспорта товаров в Китай за 11 месяцев 2019 года составлял 7,2% от общего объема товаров. Удельный вес импорта товаров из Китая в Украину за 11 месяцев 2019 года составил 15,2% от общего объема импорта товаров.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины. По данным НБУ, более весомое негативное влияние возможно через конъюнктуру мирового финансового рынка. Переоценка инвесторами рисков в связи с более существенным замедлением Китая и мировой экономики может существенно ослабить привлекательность рисковых активов стран ЭM, несмотря на мягкие мировые финансовые условия. Это может усложнить ролловер внешних обязательств для Украины, пиковые выплаты по которым приходятся на II–III кварталы 2020 года, и снизить спрос нерезидентов на рублевые ценные бумаги.

Согласно отчету международного рейтингового агентства Moody's, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" мировой экономики, сопоставимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.