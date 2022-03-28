В Минэкономики рассказали о денежной помощи и трудоустройстве переселенцев

В Украине правительство запускает программы по поддержке внутриперемещенных граждан, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и лишились работы, и остаются в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.
Для поддержки вынужденных переселенцев предусмотрены следующие механизмы:
Ежемесячное пособие от государства в размере 2 тысяч гривен в месяц для взрослого и 3 тысяч гривен в месяц для детей и лиц с инвалидностью.
Выплаты начисляется ежемесячно в течение военного положения + 1 месяц после его окончания/отмены.
Заявку можно подать лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины или ЦНАП или с помощью портала или приложения "Дия".
"Работодатели смогут подать заявку для получения компенсации за каждое трудоустроенное внутренне перемещенное лицо в размере 6,5 тысячи гривен в месяц. Выплата будет производиться в течение первых двух месяцев с начала трудоустройства", - рассказали в Минэкономики.
Работодателям, заключившим соответствующие трудовые контакты, необходимо зарегистрировать данные о работниках через портал "Дия" или подать заявку на выплату в госслужбу занятости. Это можно сделать не ранее чем через 5 дней после оформления работника, а средства перечисляются работодателю за полный месяц работы сотрудника.
Речь идет о возмещении государством коммунальных платежей - она составляет по 450 гривен на человека.
Ранее в Минсоцполитики разъяснили, что переселенцами считаются те, кто переместился даже в пределах одной области.
Напомним, 30 марта переселенцы смогут изменить место регистрации через приложение "Дія". А ЦНАПы реализовали эту возможность еще раньше.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.