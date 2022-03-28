У Мінекономіки розповіли про грошову допомогу та працевлаштування переселенців

Для підтримки вимушених переселенців передбачені наступні механізми:

Грошові виплати

Щомісячна допомога від держави у розмірі 2 тисяч гривень на місяць для дорослого та 3 тисяч гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю.

Виплати нараховується щомісяця протягом воєнного стану + 1 місяць після його закінчення/скасування.

Заявку можна подати особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП або за допомогою порталу або додатку "Дія".

Працевлаштування переселенців

"Роботодавці зможуть подати заявку для отримання компенсації за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу в розмірі 6,5 тисяч гривень на місяць. Виплата здійснюватиметься впродовж перших двох місяців з початку працевлаштування", - розповіли в Мінекономіки.

Роботодавцям, які уклали відповідні трудові контакти, необхідно зареєструвати дані про працівників через портал "Дія" або подати заявку на виплату до Держслужби зайнятості. Це можна зробити не раніше ніж через 5 днів після оформлення працівника, а кошти перераховуються роботодавцю за повний місяць роботи співробітника.

Компенсація сім'ям, які прихистили переселенців

Йдеться про відшкодування державою комунальних платежів - вона становить по 450 гривень на людину.