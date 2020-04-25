В Минэкономики прогнозируют рост официальной безработицы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует увеличение количества официально зарегистрированных безработных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы, по состоянию на 24 апреля 2020 года, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тысяч человек, что на 113 тысяч, или на 36% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 24 апреля 2019 года количество безработных составило 313,3 тысячи).

С начала карантина, то есть начиная с 12 марта в службе занятости зарегистрировалось 120,8 тысяч безработных.

"Тенденция к сокращению маловероятна, наоборот прослеживается тенденция увеличения количества безработных в связи с карантином", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Кабинет министров 24 апреля своим постановлением утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначения выплаты пособия по безработице в электронной форме. Теперь на онлайн-портале государственных услуг "Дия" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособий по безработице.

Отметим, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы повысил на время карантина минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн.