У Мінекономіки прогнозують збільшення офіційного безробіття

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прогнозує збільшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних. Про йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

За даними прес-служби, станом на 24 квітня 2020 року, кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 426,4 тисяч осіб, що на 113 тисяч, або на 36% більше ніж на цю ж дату минулого року (станом на 24 квітня 2019 року кількість безробітних становила 313,3 тисячі).

З початку карантину, тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості зареєструвалося 120,8 тисяч безробітних.

"Тенденція щодо скорочення малоймовірна, навпаки прослідковується тенденція щодо збільшення кількості безробітних у зв’язку з карантином", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 24 квітня своєю постановою затвердив реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі. Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю.

Відзначимо, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.