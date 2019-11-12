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Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых в Украине

Новости » Экономика     12.11.2019 - 11:02
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых в Украине
Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Зерновых планируют собрать 4 млн тонн больше, чем в прошлом году

В 2019 году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.

Министр привел следующие расчеты урожая зерновых в Украине:

  • пшеница - 28,1 млн тонн (больше на 3,5 млн тонн);
  • кукуруза на зерно - 35 млн тонн (меньше на 0,8 млн тонн);
  • ячмень - 8,9 млн тонн (больше на 1,6 млн тонн);
  • рожь - 333 тыс. тонн (меньше на 60 тыс. тонн);
  • овес - 444 тыс. тонн (больше на 26 тыс. тонн);
  • горох - 572 тыс. тонн (меньше на 203 тыс. тонн);
  • гречка - 85 тыс. тонн (меньше на 52 тыс. тонн);
  • просо - 165 тыс. тонн (больше на 84 тыс. тонн);
  • рис - 63 тыс. тонн (меньше на 6 тыс. тонн).

Кроме того, прогнозируется производство технических культур:

  • сахарная свекла - 9,8 млн тонн (меньше на 4,2 млн тонн);
  • подсолнечник - 14,2 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • соя - 3,6 млн тонн (меньше на 827 тыс. тонн);
  • рапс - 3,2 млн тонн (больше на 472 тыс. тонн).

Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых в Украине

Напомним, по данным Государственной статистики, в 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культуру - 70,06 млн тонн. Кроме того, было собрано 14,2 млн тонн подсолнечника.

Отметим, хороший урожай зерновых является одним из факторов притока валюты в Украину и укрепления национальной валюты в 2019 году.

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Новости Украины урожайМинистерство экономического развития и торговли
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