ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінекономіки прогнозує рекордний урожай зернових в Україні

Новини » Економіка     12.11.2019 - 11:02
Мінекономіки прогнозує рекордний урожай зернових в Україні
Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Зернових планують зібрати на 4 млн тон більше, ніж у минулому році

У 2019 році в Україні очікується рекордний врожай зернових та зернобобових культур - 74 млн тонн, що на 4 млн тонн більше ніж у 2018 році. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр навів наступні розрахунки врожаю зернових в Україні:

  • пшениця - 28,1 млн тонн (більше на 3,5 млн тонн);
  • кукурудза на зерно - 35 млн тонн (менше на 0,8 млн тонн);
  • ячмінь - 8,9 млн тонн (більше на 1,6 млн тонн);
  • жито - 333 тис. тонн (менше на 60 тис. тонн);
  • овес - 444 тис. тонн (більше на 26 тис. тонн);
  • горох - 572 тис. тонн (менше на 203 тис. тонн);
  • гречка - 85 тис. тонн (менше на 52 тис. тонн);
  • просо - 165 тис. тонн (більше на 84 тис. тонн);
  • рис - 63 тис. тонн (менше на 6 тис. тонн).

Крім того, прогнозується виробництво технічних культур:

  • цукрові буряки - 9,8 млн тонн (менше на 4,2 млн тонн);
  • соняшник - 14,2 млн тонн (на рівні минулого року);
  • соя - 3,6 млн тонн (менше на 827 тис. тонн);
  • ріпак - 3,2 млн тонн (більше на 472 тис. тонн).

Мінекономіки прогнозує рекордний урожай зернових в Україні

Нагадаємо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний врожай зернових та зернобобових культуру - 70,06 млн тон. Крім того, було зібрано 14,2 млн тон соняшнику.

Відзначимо, гарний врожай зернових є одним з чинників притоку валюти в Україну і зміцнення національної валюти у 2019 році.

У Кабміні мають намір підвищити конкуренцію в п'яти галузях Мінекономіки отримало в управління майже 500 агропідприємств
Новини України урожайМіністерство економічного розвитку і торгівлі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся