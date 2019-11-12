Мінекономіки прогнозує рекордний урожай зернових в Україні

Зернових планують зібрати на 4 млн тон більше, ніж у минулому році
У 2019 році в Україні очікується рекордний врожай зернових та зернобобових культур - 74 млн тонн, що на 4 млн тонн більше ніж у 2018 році. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у Facebook.
Міністр навів наступні розрахунки врожаю зернових в Україні:
Крім того, прогнозується виробництво технічних культур:
Нагадаємо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний врожай зернових та зернобобових культуру - 70,06 млн тон. Крім того, було зібрано 14,2 млн тон соняшнику.
Відзначимо, гарний врожай зернових є одним з чинників притоку валюти в Україну і зміцнення національної валюти у 2019 році.