Мінекономіки прогнозує падіння ВВП України на початку 2021 року

Падіння економіки України продовжиться на початку 2021 року. У подальшому низька база порівняння із минулим роком дасть ефект економічного зростання.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

"У I кварталі 2021 року очікується на збереження негативної динаміки ВВП з урахуванням наслідків запровадженого у січні локдауну", - йдеться в огляді. За прогнозом Мінекономіки, відновлення економіки розпочнеться у другому кварталі 2021 року і продовжиться до кінця року.

