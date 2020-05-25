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Мінекономіки прогнозує низьку інфляцію через кризу та падіння попиту

Новини » Економіка     25.05.2020 - 14:27
Мінекономіки прогнозує низьку інфляцію через кризу та падіння попиту
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Коронакриза призведе до падіння доходів

У 2020 році в Україні очікується низька інфляція. Через кризу попит знизиться не тільки в Україні, але у цілому у світі.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"З огляду на послаблення карантинних обмежень, запроваджених для подолання пандемії COVID-19 (як в Україні, так і в країнах - основних торговельних партнерах), вірогідно, що, через слабкий попит та відносно низький рівень інфляційних очікувань, інфляційний тиск на ринок буде незначним", - йдеться в огляді.

Як зазначили в огляді, у квітні 2020 року на ціни вплинуло загальне зниження попиту внаслідок карантинних обмежень за умови збереження потенціалу пропозиції товарів та послуг, що мають необхідність відносно швидкої реалізації.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у квітні 2020 року порівняно з березнем зросли на 0,8%.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України інфляціяМіністерство економічного розвитку і торгівліцены
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