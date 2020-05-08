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Госстат обнародовал данные по инфляции за второй месяц кризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     08.05.2020 - 16:00
Госстат обнародовал данные по инфляции за второй месяц кризиса
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

За апрель цены продукты питания выросли на 2,2%

Потребительские цены в Украине в апреле 2020 года по сравнению с мартом выросли на 0,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Госстат обнародовал данные по инфляции за второй месяц кризиса

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, с начала 2020 года цены в Украине выросли на 1,5%.

При этом в годовом измерении (к апрелю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,1% с 2,3% в марте 2020 года.

Госстат обнародовал данные по инфляции за второй месяц кризиса

www.ukrstat.gov.ua

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - выросли на 0,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 3,2% (в том числе газ подешевел на 11,9%), а горячая вода и отопление подешевели на 5,3%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение - подорожало на 2,1%, транспорт подешевел на 1,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 9,0%), цены на связь не изменились, на отдых и культуру снизились на 0,4%, образование - без изменений, рестораны и гостиницы - без изменений.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.

Теги Новости Украины Государственная служба статистикиценыинфляция
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